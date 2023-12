VIDEO | Kaks noormeest lõid menuka katsumuse: mitmele Facebooki üritusele jõuab ühe päevaga?

Kas juhtute olema üks neist inimestest, kes kurdab pidevalt, et Eestis pole kunagi midagi teha?

Tutvuge Markuse ja Jürgeniga - kahe noormehega, kes on võtnud oma südameasjaks avastada Facebooki ürituste (ingl k event) põnevat maailma. Igal kolmapäeval käivad nad nii mitmel üritusel kui vähegi jõuavad.

„Kõige rohkem meeldivad eestlastele joogaüritused - neid on iga päev kümneid erinevaid, me pole ühelgi veel käinud,“ tõdevad noormehed. „Aga me oleme käinud leivapäeval, saunas, squashi näidistreeningul, kohviteemalisel üritusel, Reforminoorte kiirkohtingul...“