VIDEOLUGU | „Venemaal on valitsus tähtsam kui perekond.“ Putini-meelne isa viskas tütre kodust välja, too põgenes Eestisse

Kujutage ette olukorda, kus teie isa viskab teid kodust välja seetõttu, et te ei toeta Vladimir Putinit. Venemaal pole see mingi haruldus ning paljud Putini-vastased on osalt seetõttu riigist põgenenud. Delfi TV käis neist kahel Vao varjupaigataotlejate majutuskeskuses külas.