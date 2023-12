VIDEO | „Vajadusel olen neile ka psühholoog.“ Toidupanga vabatahtlikud jagavad aastas kaks miljonit kilo toitu

Toidupanga juhi Piet Boerefijni sõnul meenutab abivajadus 2009. aasta majanduskriisi ning eriti tugevalt hakkab see silma talvel. Seejuures tuleb nentida, et jagatavad kogused pole suuremaks läinud, sest Toidupanka jõuab tootjatelt ja inimestelt ikka samas mahus tooteid. Näiteks on selle taga asjaolu, et poodidest ostetakse kiiresti riknevad tooted allahindlusega ära ning seetõttu need Toidupangani ei jõua.