VIDEO | 10 euroga jõululaud neljale inimesele. Mida selle eest taldrikule saab?

Suursugune jõululaud, kingitused ning hunnikutes ehteid ja kaunistusi – jõulud on tarbimise tippaeg ja raha kulutatakse meeletutes kogustes. Kuid selle kõrval on ka palju neid inimesi, kes peavad väga täpselt hindu jälgima ning vaatama, kas ja mida üldse osta saab.

Eestis elas 2022. aasta statistika järgi 48 000 inimest absoluutses vaesuses. See tähendab, et nende inimeste leibkonna koosseisu arvestav kuu netosissetulek on väiksem kui 303 eurot. Selle summaga peab katma kõik eluks vajaliku, mis tähendab, et toidulegi jääb väga vähe raha.

Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakonna juhi Hede Sinisaare sõnul kasvas eelmisel aastal absoluutne vaesus hüppeliselt, kuid sel aastal peaks toimuma stabiliseerumine. Seda eelkõige põhjusel, et ka hüvitised ja toetused on hinnatõusust tulenevalt neil inimestel sel aastal kosunud.

Ei saa täie kindlusega väita, et 10-eurone jõululaud kõigile neile inimestele eriliselt luksuslik või kättesaamatu oleks, kuid kindlasti on neid perekondi, kellele seegi üle jõu käib. Lisaks toorele statistikale uuritakse ka seda, mida inimesed ise tunnetavad. „Nende inimeste hulka, kes ütlevad, et nad ei saa endale igapäevaselt erinevaid kestus- ja tarbekaupu võimaldada, jääb nii inimesi, kes jääb alla vaesuspiiri, kui ka neid, kelle sissetulek on sellest suurem,“ ütles Sinisaar.

Positiivse poole pealt saab öelda, et juba selle aasta alguses oli võrreldes eelmise aastaga nende inimeste arv vähenenud, kes ütlesid, et ei saa endale igapäevaseid kaupasid lubada. Sinisaare sõnul on see küll enesehinnangu põhine info, kuid on näha, et sel aastal hüppeliselt kasvanud absoluutne vaesus hakkab siiski järk-järgult vähenema.

Vaata Delfi TV videost, mida neljaliikmeline perekond endale 10 euro eest lubada saab.