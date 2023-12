VIDEO | Riigikogu koridoris jõuti üksmeelele: „Ühele vorstid, teisele kapsad, vahepeal jagame ka“

Parlamendi peamine tüliõun on riigieelarve, mille võimul olev valitsus sidus usaldushääletusega. Seetõttu on opositsioon arupärimistega pedaali põhja vajutanud ning Toompeal istutakse kohati 24 tundi ööpäevas. Seisukohad paistavad olevat jäigad ja oma positsioonilt ei kavatse kumbki pool niisama lihtsalt taganeda.

See tekitab aga õigustatud küsimuse, kas tõesti pole kuidagi võimalik üksmeelt leida. Panime rahvasaadikud eripalgeliste väidetega proovile, omavahel said kokku koalitsiooni- ja opositsioonisaadik. Teemade ring on lai alustades jõuludest ning lõpetades vanasõnade ja poliitikaga.