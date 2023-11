VIDEOINTERVJUU | „Savisaar on legend.“ „Kõlvart kaaperdas erakonna.“ Lahkunud keskerakondlased avavad suu

Käesoleval aastal on Keskerakonnast lahkunud palju nimekaid liikmeid ning seda eelkõige uue esimehe Mihhail Kõlvarti saabumise tõttu. Samas fakt ju on, et partei liikmed polnud senise juhtimisega rahul ning seetõttu pikaaegne ninamees Jüri Ratas esimehe kohalt tagandatigi.