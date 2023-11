VIDEOLUGU | „Ümber nurga rääkimist pole mulle veel ette heidetud.“ Avameelne pilguheit diplomaatia telgitagustesse

„Mulle on igasugu asju ette heidetud, aga seda, et ma räägiks ümber nurga, veel pole,“ sõnab Sakkov, kes proovib ka suursaadiku ametis öelda kõike otse ning ilma keerutamata. Aus on ta ka Soome suhtes, sest tema hinnangul peab Soome alles NATO-ga koos elamist õppima ning sellega harjuma.

Milline on suursaadiku töö ning kas see kätkeb endas vaid näituste avamist ja igavat kontoritööd või on tema roll siiski Eestile olulisi muutusi läbi suruda? Ning kummas riigis siis suursaadiku hinnangul parem saun on?