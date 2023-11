VIDEO | Vargad viisid ratta ära? Politsei abiga sa seda tõenäoliselt kätte ei saa

Öeldakse, et parim varguse vältimise viis on ennetus, kuid tuleb välja, et ka sellest ei pruugi piisata. Vargad lõikavad lukke pooleks sekunditega ja jalutavad siis juba rõõmsalt rattaga minema. Ida-Harju politseijaoskonna uurija Kaido Atspoli sõnul jõuab paraku sadadest pihta pandud ratastest omanikuni tagasi kõigest paar üksikut.