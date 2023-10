VIDEO | Ostukorviga riigikogus: kas rahvasaadik saab aru, kui palju toidupoes raha kulub?

Konjunktuuriinstituudi andmetel tõusis toidukorvi hind Eestis eelmise aastaga võrreldes 12% ning lähitulevikus pole ka näha, et see langusesse pöörduks. Seejuures on instituudi neljaliikmelise pere toidukorvi hind tõusnud 82 eurolt 116 euroni.