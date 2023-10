DELFI TV VIDEOPÄEVIK | „Turvalist paika EI ole!“ Seitse päeva Gazas läbi kohaliku naise silmade

„Veepuudus süveneb päevast-päeva. On mitmeid piirkondi, kus pole vett üldse. Meil on väga vedanud, et meil on hetkel mingid reservid,“ kirjeldas Rahaf oma tingimusi pühapäeval. „Ma ei ole kaks päeva söönud. Ma ei oska mitte midagi kirjeldada hetkel. See on piinlik. Me varjume tuttava juures Lõuna-Gazas, ühes toas kümnekesi. Ma olen selle toa eest tänulik, aga ma loodan, et ma saan ühel hetkel oma koju tagasi minna ilma raketirahe alla sattumata.“