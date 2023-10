ERISAADE | Merekaablite sabotaažiga peab arvestama. Veskimägi: teavituse parandamine maksab kümneid miljoneid

Valitsus kinnitas teisipäevasel pressikonverentsil, et tegu oli mõlema kahjustuse puhul mehaanilise ehk inimtekkelise vigastusega. Praegu pole teada, kes seda tegi ning kas tegu oli õnnetusega või mitte, kuid uurimine käib. Samas Soome keskkriminaalpolitsei sõnul uuritakse gaasitoru juhtumit tahtliku kahju tekitamisena.

Nii Eesti kui ka Soome valitsused rõhutasid, et energiavarustuse olukord on praegu stabiilne ning inimesed muretsema ei pea. Küll aga tõstatab see küsimus, kas merealuse gaasitoru töökorras hoidmine niivõrd äreval ajal pole juba omaette oht ning kuidas tühjana seisev toru pikaajaliselt hindadele mõjub?