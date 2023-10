ERISAADE | Kas Hamasi pealetung tipneb Iisraeli ja Iraani sõjaga? Saks: nad oleks seda juba teinud

Kuigi on neid, kes spekuleerivad, et Hamasi rünnaku taga on Iraan ning see võib päädida Iisraeli ja Iraani sõjaga, siis Saks sellesse ei usu. “Kui Iraan tõesti selle rünnaku korraldas, nagu väidetakse, siis ta oleks juba praegu pidanud Iisraeli ründama,“ ütles Saks. “Isegi Iraan ei taha end Hamasiga samastada, sest see pole väga nutikas tegevus.“

Samal põhjusel pole ka tõenäoline, et Hezbollah Hamasile pikalt abi annaks. “Nende poliitilised eesmärgid ei klapi absoluutselt kokku ning Hezbollah võib küll Hamasi praegu aidata, kuid jälgitakse täpselt, et teatud piirist üle ei mindaks,“ ütles Saks. “Lähis-Ida liitlaste kombinatsioonid on alati taktikalised ning strateegilisi liitlasi seal piirkonnas riikidel ja liikumistel omavahel pole.“

Samas nendivad nii Saks kui ka Intelmann, et sel teemal spekuleerimine on praegu väga tänamatu töö, kuna Lähis-Idas võib kõik kiirelt muutuda. Seejuures hindavad mõlemad eksperdid, et see sõda ei saa olema nii pikk, kui Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu seda väitnud on.

Intelmanni sõnul on läbirääkimised Iisraeli ja Hamasi vahel juba alanud, kuigi sellest ei tehta väga palju juttu. “Ma olen täiesti kindel, et vahendustegevus juba käib ning seal ei ole mitte ainult ÜRO ja USA, vaid ka näiteks Katar ja Jordaania,“ ütles Intelmann.

Siiski on Saksa sõnul oluline toonitada, et tegemist poleks sellisel juhul mitte rahuga, vaid vaherahuga ehk tulevahetuse peatamisega. “Iisrael ei saa samas endale lubada, et ta Hamasi kuidagi töösse jätkab ning see tuleb neil selgelt purustada,“ ütles Saks.

