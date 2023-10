VIDEO | Kas mäletad neid Top Shopi reklaame? Ettevõte sulgeb uksed ning nüüd on tõesti kõik

Top Shop on Eesti turul olnud juba üle 20 aasta, kuid oktoobris teatas jaemüügiga tegelev ettevõte Studio Moderna OÜ (Top Shop), et on pankrotis ja koondab pea kõik töötajad.

Kahtlemata on pika ajalooga ettevõtte suurim pärand nende pähe kulunud reklaamid, mille tunnuslaused on „Aga see pole veel kõik!“ ja ka „Osta kohe ning saad teise toote kauba peale!“.

Delfi TV uuris, kas peale uksest ja aknast sisse tungivate reklaamide on nende tegevusest veel midagi meelde jäänud. Olgu öeldud, et videos saab sõna ka Arina Arepjeva, keda võib pidada lausa Top Shopi fänniks, kuna tema koju on leidnud tee kümmekond ettevõtte toodet.

Vaata Delfi TV videoloost, millest sa tulevikus ilma jääd.