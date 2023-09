Poliitiku jaoks on kõige nurjatumad skandaalid need, mis on seotud tema lähedastega, kõneleb reformierakondlasest riigikogu liige Liina Kersna. „Maarjamäel intervjuud andes oli peaminister selgelt haavatav, see oli väga kurb vaatamine.“ Kersna oli siis kindel, et peale tagasiastumise teist varianti ole. Kaja Kallas tõestas, et on.