VIDEOANALÜÜS | Meeleheide või kavalus? Kaja Kallasest sai EKRE reklaamnägu

Vastandamine Mart ja Martin Helmega, skandaali „nõiajahiks“ nimetamine ning EKREIKE mängu toomine on vaid mõned märksõnad, mis Kaja Kallase avalikest sõnumitest viimasel ajal läbi on käinud.

Kommunikatsioonieksperdi Põim Kama hinnangul on Kallasele seda selgelt soovitatud, et skandaali fookus nihkuks hoopis EKRE ja Reformierakonna vahelisele vastasseisule. „Sellega proovitakse küll tähelepanu eemale juhtida, kuid tegelikult on see siiski peaministri isikuga raamistatud olukord,“ ütles Kama.