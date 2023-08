VILJA KÜSIB | Indrek Kasela, mis nende ahnete ettevõtjatega siis peale hakata?

Kui siseminister Lauri Läänemets rääkis ettevõtjatest, kes töötajate raha kasumina omale tasku ajavad, pidi sotsiaalmeedia äärepealt lõhki minema ja internet otsa saama. Ent Eesti Panga tähelepanekud räägivad, et 40 protsenti viimase aja hindade tõusust tuleneb kasumite suurenemisest. Kes siis lõpuks süüdi on, et kõik nii kallis on? Ja mis peale hakata? Reedel kell 10 algava saate külaline on ettevõtja Indrek Kasela.