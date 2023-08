VIDEO | „Kaks nädalat hiljem pidin noormehe emale teatama, et ta leiti surnuna.“ Retseptiravimid on uus laine noorte muusikas. Milline on nende mõju?

Juba 2019. aastal kirjutas Eesti Ekspress , et üks uue laine hiphopkultuuri läbivaid teemasid ja ohtlikumaid kõrvalnähte on olnud kangete retsepti­ravimite kasutamine mõnuainetena. Neist populaarseimaks oli kujunenud Xanax, alprasolaami nimelist tugeva toimega bensodiasepiini sisaldav rahusti.

Kaks aastat hiljem - tunnistades, et tarvitas trendikat droogi ka ise - oli ta oma meelt muutnud. „Kui ma nüüd sellele tagantjärele vaatan, siis see oli tõesti täiesti debiilne. Aga eks väga suur osa, miks Eesti kakajunnid seda tegid, oli see, et see oli trendikas ja äge. Suured iidolid, nagu Lil Peep ja sellised, võtsid neid sisse nagu Tic Taci. Eks nad mõjutasid siis noori lolle rahvamasse.“