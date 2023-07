SELGITAV VIDEO | Kuidas lääs „ebahumaanseks“ peetud relva osas ümber mõtles. Mis on kobarmoon, mida saadab Ukrainale tõenäoliselt ka Eesti?

Mõne päeva eest jõudis Ukrainasse USA saadetud kobarmoon. Vastuolulise relva tarne mõistsid tugevalt hukka mitmed inimõiguste organisatsioonid, sh Human Rights Watch, Amnesty International jt, nimetades kobarmoona kasutust amoraalseks, ebahumaanseks ning nentides, et see põhjustab tarbetult kannatusi tsiviilelanikkonnale.

On aja küsimus, millal sarnase sammu teeb Eesti. „Toetame Ukrainale igakülgse abi, sh kobarmoona andmist,“ kinnitati Delfile kaitseministeeriumist, täpsemaid detaile jagamata. Eesti ladudes on selliseid mürske tuhandeid.

Venemaa on kobarmoona Ukrainas korduvalt kasutanud, kuid kriitikute sõnul ei ole ka see relva kasutamiseks piisav õigustus. Ukraina on seevastu lubanud julma relvaga eetiliselt ringi käia, hoidudes tsiviilsihtmärkides ning pidades täpset arvestust, kuhu kobarmoona heidetakse, et seda sõja lõppedes lihtsam demineerida oleks.