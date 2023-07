VAATA JÄRELE | XIII noorte laulu- ja tantsupeo ''Püha on maa'' rongkäik

„Ei saa olla midagi toredamat kui rõõmustada koos pidulistega ning viia rongkäigu peomeeleolu veebisilla vahendusel kõikidesse Eestimaa kodudesse,“ ütles Carine Jessica Kostla, kes on muidu Delfi Meedias Anne & Stiili veebijuht, aga nüüd astub üles saatejuhi rollis. Laulupidu on talle olnud peretraditsioon, esimest korda käis Kostla laulupeol juba aasta ja kolme kuu vanusena. „Viimaks ometi on suve tähtsündmus käes! Eesolev nädalavahetus paneb punkti pikale ja töisele harjutusperioodile – vaeva on nähtud, aeg on ühist pidu pidada ning tähistada oma keelt, kultuuri, vaba riiki ja muusikat!“