VILJA KÜSIB | Tanel Kiik, missugune tulevik Keskerakonda ootab?

Keskerakond istub opositsioonis, hambad valimiskaotuse pärast ristis, ning teeb EKRE ja Isamaaga tõhusat koostööd, et Reformierakonna valitsuse eelnõusid riigikogus menetleda ei saaks. Nädalaks suudetigi riigikogu töö täielikult halvata. Obstruktsiooni lõpetamine kaevati koos riigikohtusse ja nüüd oodatakse pikisilmi sealt otsust. Mis edasi? Missugune on Keskerakonna pikem plaan? Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik on reedel kell 15 algava saate külaliseks.