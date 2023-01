Olete küll eitanud, et läksite „Vallalisse kaunitari“ poliitkampaaniat tegema, aga tegelikult see vist ikka nii oli?

Saan aru, et seda on lihtne uskuda, sest see on ilusam narratiiv. Olen rääkinud tõtt selle kohta, miks ma läksin ja mis ma seal tegin. Ma ei läinud sinna kampaaniat tegema.