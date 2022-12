Kaitseminister Hanno Pevkur: ma ei näe, et Venemaa teadlikult NATO vastu tuleks

NATO peasekretär lisas, et „pole kahtlust, et täiemahuline sõda on võimalik“. Tema sõnul on aga oluline vältida konflikti, „mis kaasaks rohkemaid Euroopa riike ja muutuks täiemahuliseks sõjaks Euroopas“. „Me tegeleme iga päev sellega, et seda vältida,“ ütles Stoltenberg.