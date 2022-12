Saaremaal on lume tõttu ulatuslikud elektrikatkestused. Saaremaa abivallavanem Liis Lepik: oleme sellega harjunud

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk sõnas, et kõige hullemad olud on Põhja- ja Lääne-Saaremaal. „Mis on hea, on see, et on nädalavahetuse hommik – ei ole seda suurt tungi tööle,“ rääkis ta.

Tuisk ütles, et valla teedel võib probleemiks osutuda kinni jäämine või ei pruugi teed suurte hangede tõttu märgata. Ta rääkis, et kogu tehnikapark on sisuliselt väljas. „Esimesed ringid on peal ja töö käib,“ lisas vallavanem.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik rääkis Delfile, et Kuressaares on olukord kontrolli all. „Ma arvan, et lund on sadanud maksimaalselt 20 cm või isegi vähem. Iseenesest tundub okei ja ma näen, et inimesed liiguvad ringi ja autodega ka,“ sõnas Lepik. „Juba osad tänavad on puhtaks lükatud.“

Juhtimiskeskus on suurendatud koosseisuga tööl, et võimalikult ruttu rikked likvideerida. Elektrilevi

Lepik sõnas, et saarlased on elektrikatkestustega juba harjunud, kuna saare varustuskindlus ei ole tavaolukorraski liinide korrasoleku näol hästi tagatud. „Ma ütleks, et tegelikult on okei olukord: mingit suurt kriisi hetkel ei ole, vaid pigem selline tavapärane olukord mõneti,“ märkis ta.

Jäitevihm ja suur lumekogus muudavad puude oksad raskeks ning need murduvad ja tekitavad palju rikkeid, kirjutas Elektrilevi pressiteates. Suur elektrita klientide arv on tingitud sellest, et rikkeid esineb ka liinidel, mis toidavad piirkonna alajaamasid.

„Brigaadid on komplekteeritud ja tegelevad rikete kõrvaldamisega. Aga kuna ilm on endiselt heitlik ja lund sajab juurde, siis on rikete likvideerimine ohutuse seisukohast keeruline. Juhtimiskeskus on suurendatud koosseisuga tööl, et võimalikult ruttu rikked likvideerida ja klientidele elekter esimesel võimalusel taastada,“ kommenteeris Elektrilevi juhtimiskeskuse üksuse juht Hardi Puusepp.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel.