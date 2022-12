TÄNA DELFI TV-s | Keila võõrustab valitsevat Eesti-Läti liiga meistrit

Keila on viimase nädala jooksul saanud napi võidu ja napi kaotuse. Möödunud reedel alistasid nad võõrsil 94:89 Liepaja, aga sel teisipäeval jõid nad Raplas 59:67 alla sealsele Avis Utilitasele. Peep Pahvi hoolealused on võitnud sel hooajal üheksast mängust kolm, millega nad hoiavad 16 meeskonna seast 13. kohta.

Sel reedel võõrustavad liiga uustulnukad Keila Tervisekeskuses valitsevad Eesti-Läti liiga meistrit Riia VEFi, kes on 11-st mängust võitnud kaheksa. Kuigi sellega on nad liigas teisel kohal, siis VEF-i esitused on käinud üles alla. Näiteks möödunud nädalal olid nad neljandal veerandajal TalTechi vastu kaotusseisus, aga suutsid vägeva lõpuga keerata matši enda kasuks.