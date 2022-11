Eestlased USAs | New Yorgis oma galerii avanud tallinlane: teadsin juba varakult, et minust endast kunstnikku ei saa

„Esimesed kuus kuud on läinud väga hästi! Hetkel on üleval neljas näitus, kõik näitused on saanud väga head tagasisidet,“ räägib Samel esimesest poolaastast galeriiomanikuna. Hetkel ripub seal Šveitsi kunstniku Sarah Magnetti näitus „Dovetail“, varem on seal muuhulgas näha saanud ka Eesti kunstniku Kris Lemsalu isikunäitust „Peace @ 295 Church Street“.