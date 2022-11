VIDEO | Apple või Huawei? Lavrovi osalemise G20 kohtumisel jätsid varju Vene ministri käekell ja terviseküsimus

Pärast seda, kui mitu meediaväljaannet oli Indoneesia valitsus- ja haiglaallikatele viidates teatanud Lavrovi südameprobleemidest, avaldas ministeerium video, kus Lavrov väidetavalt oma hotelli hoovis istudes tööasjadega tegeleb. „Nad on meie presidendist viimased kümme aastat kirjutanud, et ta on haige, see pole poliitikas uus mäng,“ seletas Lavrov. Hiljem andis ta intervjuu agentuurile TASS ja ütles, et ootab lääne meedialt suuremat ausust. Kohaliku aja järgi teisipäeva lõuna paiku nähti teda G20 kohtumisele saabumas ja Indoneesia presidendi Joko Widodoga kohtumas.