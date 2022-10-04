Times: Россия может провести ядерные испытания в Черном море. Министр обороны ЭР прокомментировал эту информацию

Британская газета The Times со ссылкой на источники в разведке НАТО рассказала, что президент России Владимир Путин собирается продемонстрировать свою готовность применить ядерное оружие, проведя его испытание.

Высокопоставленный военный источник Times указывает, что если бы Путин решил применить такое оружие на поле боя, то он столкнулся бы со значительным риском. Ракеты „могут дать осечку и случайно попасть в российский город, расположенный недалеко от украинской территории.

По данным других источников газеты, НАТО разослала своим союзникам разведывательный отчет о том, что Россия может провести испытание беспилотного подводного аппарата „Посейдон“, способного нести ядерное оружие. В отчете говорится, что атомная подлодка К-329 „Белгород“ направляется в Арктику. По сведениям итальянской газеты La Repubblica, „Посейдон“ планируют испытать в районе Карского моря.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур считает, что существование доклада разведки не может обсуждаться публично. „Даже если эта разведсводка пришла, ее нельзя комментировать публично“, — сказал Певкур.

Министр добавил, что с точки зрения безопасности ничего существенно не изменилось, но необходимо пересмотреть и уточнить эти данные. По словам Певкура, угроза применения Россией ядерного оружия все еще витает в воздухе.

„Мы должны собирать данные, и если обнаружится что-то важное для публичного инфопространства, мы обязательно это опубликуем. Нам необходимо проверить информацию, попавшую в СМИ. Одно дело, что говорит другая страна, другое дело - реальная жизнь. Нам необходимо получить полную информационную картину“, — сказал Певкур.