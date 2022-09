VIDEO | Vihane sõnavahetus Dagestani värbamispunktis: „Mis tuleviku eest me sõtta läheme, meil pole olevikkugi!“

Mitmete vaatlejate hinnangul puudutab Putini väljakuulutatud osaline mobilisatsioon eelkõige just Jakuutia, Dagestani, Tšetšeenia jt Venemaa äärealade mehi. Dagestani värbamispunktis filmitud video tõestab, et mitte just kõik kohalikud pole Venemaa eest sõtta minemisest vaimustuses.