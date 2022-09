Peaminister Kaja Kallas on arvanud, et suurettevõtteid võiks energiakriisis ajutiselt kinni panna. Majandus- ja taristuminister Riian Sikkut leiab, et see saab siiski olla üksnes äriline otsus. Jutuks tuleb suurettevõtete toetamine, Siret Kotka skandaal ja see, kui palju raha minister Sikkut poes toidu peale kulutab.