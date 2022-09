Selle sügise uued sarjad, mida lihtsalt peab vaatama

„Lohede koda“ / House of the Dragon

Augusti lõpus jõudis Telia TV HBO keskkonda suurejoonelise fantaasiasarja „Lohede koda“ esimene episood. Veri, tuli ja võimuiha lohedest pakatava taevalaotuse all.

Uue seriaali tegevus toimub paarsada aastat enne „Troonide mängu“ sündmusi. Sarja valmimises lõi kaasa George R. R. Martin isiklikult, kelle raamatusarjal „Jää ja tule laul“ see põhinebki. IMDb uskumatu punktiskoor 8,8 on selle tulemus.