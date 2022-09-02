Сделайте жизнь проще: пусть смартфон или часы станут банковской карточкой

Если Вы ещё не знали, смартфон в кармане, смарт-часы на запястье или „умный“ аксессуар на шее могут также быть Вашим кошельком. Это умное и безопасное решение для активного, продвинутого человека, благодаря которому Ваш кошелёк всегда будет у Вас на виду.

Как начать использовать?

Во-первых, Вам нужен смартфон, поддерживающий бесконтактную оплату, смарт-часы Garmin, Fitbit или Xiaomi, или какой-либо аксессуар, поддерживающий решение Fidesmo Pay и Manage-Mii, например, брелок или какое-нибудь понравившееся смарт-украшение.

Для того чтобы использовать свой смарт-аксессуар, телефон или часы в качестве платёжного средства, как банковскую карточку, сначала необходимо загрузить банковское приложение Swedbank Eestis, установите его в качестве основного платёжного приложения и выберите для покупок бесконтактную карточку Mastercard. Кроме того, включите биометрическую идентификацию в приложении, так как она может понадобиться Вам позже при оплате телефоном, например, если сумма покупки превысит 50 евро.

Посмотрите, как работает мобильная бесконтактная оплата

Как совершить оплату?

Подобно банковской карточке, Вы можете использовать своё смарт-устройство для оплаты в любой точке мира, где Вы увидите символ бесконтактной связи и где принимаются карточки Mastecard.

Чтобы совершить платёж на сумму до 50 евро, разблокируйте смартфон и поместите его рядом с платёжным терминалом, нажмите центральную кнопку действия или меню часов и коснитесь значка кошелька при использовании смарт-часов, или просто поднесите смарт-аксессуар к платёжному терминалу. Вы можете расплачиваться таким образом во всех торговых точках, терминалы которых принимают бесконтактные платежи.

Если сумма превышает 50 евро, или если Вы путешествуете, и платёж осуществляется в другой валюте, Вам также необходимо подтвердить платёж, подтвердив биометрические данные, введя пароль или PIN-код в платёжном терминале – решение зависит от устройства, которое Вы используете для совершения платежа.