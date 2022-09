VIDEO ja FOTOD | Tudengid kerjasid meeleavaldusel riigilt raha

Meeleavalduse #sendidkaasa käigus kõlistasid aktusele kogunenud tudengid sente, et riik saaks valjult kätte sõnumi, et Eesti kõrgharidus vajab kiiresti suurt rahasüsti. Müntidel lasti valjult kõlada Tartu ülikooli üliõpilasesinduse esimehe Katariina Sofia Pätsi kõne ajal. „Kuna meie riiklik toetussüsteem on nii kehvake, siis ei saa ka üliõpilased panna oma esimeseks prioriteediks seda, et pühenduda jäägitult oma õpingutele, sest enne peab kindel olema see, et sul on katus pea kohal ja kuu lõpus oleks pangakontol viimased sendid, et osta pakk kiirnuudleid,“ ütles Päts oma kõnes ning nimetas nii ülikooli kui tudengeid kerjusteks.