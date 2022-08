BLOGI | Riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas erakorralisel istungil laiapindse riigikaitse kulusid

Kaitseministri Hanno Pevkuri sõnul on liitlaste Eestis viibimisel kolm komponenti, millele tuleb mõelda. Esiteks tähendab liitlaste kohalolu 1. ja 2. jalaväebrigaadis olmetingimuste parandamist, milleks on vaja teha investeeringuid. Teise komponendina toob Pevkur välja harjutusalad, muuhulgas tuleb tagada Keskpolügooni välja arendamine ja laiendamine. „Ka Lätis on liitlaste kohalolu suurem kui kunagi varem ja seal otsustasi rajada lõunasse veel üks harjutusala,“ nentis Pevkur. Kolmandaks komponendiks on Eesti õhuturve tagamine, seal hulgas on oluline Ämari lennuraja renoveerimine.

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse direktori Magnus-Valdemar Saar sõnas istungil, et asutuse motoks on tuua iga euro eest Eestile võimalikult palju kaitsevõimet. „Säästude pool on tänavu üsna kokku kuivanud, ent siiski on meil ligikaudu 10 miljoni euro eest sääste, muuhulgas tankitõrjerelvade täiendavaks soetamiseks. Samuti on toetatud suurõppuste läbiviimisi,“ kommenteeris Saar.

Olulisel kohal on ka tegevväelaste ja päästetöötajate palgatõus. „Tegevväelaste palgatõusu plaan on olemas ja kokkulepitud pikaajalises vaates. See sõltub meie majanduse käekäigust, kui palju meile kaitsekuludeks raha peale tuleb. Proovime 1,3 kordse palgatõusu garanteerida,“ kommenteeris Pevkur.

Siseministri Lauri Läänemets tõi välja, et oluline on välja arendada päästeametile päästevahendite ja eririietuse reservid. „Ukraina kogemusest oleme näinud, et sellised reservid on olulised. Loodud on demineerimisvarustuse, varinguvarustuse, sidevahendite, logistika ja päästeautode reservi. Lisaks sellele tuleb arvestada koolitusi ja kriisijuhtimisega seotud ületunde,“ sõnas Läänemets.

Istungil arutati ka Ukrainale saadetud sõjalise abi üle. „Ukraina abistamine on vältimatu ja hädavajalik. Ukraina peab oma territooriumil ka meie sõda. Oleme andnud 245 miljoni euro eest abi,“ sõnas Pevkur.