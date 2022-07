ERISAADE ja BLOGI | Jonatan Vseviov: NATO uus strateegiline kontseptsioon on vigade parandus – oleksime pidanud sel tasemel olema aastaid tagasi

Kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja Madis Roll ja kahe presidendi julgeolekunõunikuna töötanud Merle Maigre nõustusid Delfi erisaates mõlemad sellega, et Madridi tippkohtumiselt saavutatud tulemused on Eesti jaoks positiivsed. „Eesti võib rahul olla,“ märkis Maigre. „See ajastus on kahetsusväärsel kombel meie muresid aidanud kuulda võtta.“

Rindejoon on praegu 2000 kilomeetrit. See on sama pikk maa kui Kiievist Pariisi.

„Siin on arenguruumi. Rindejoon on praegu 2000 kilomeetrit. See on sama pikk maa kui Kiievist Pariisi. Ukrainlastel on relvadest puudus, sõja jooksul on kaotatud kuni 50% oma raskerelvastusest. Eriti on puudus mürskudest ja laskemoonast,“ märkis endine presidentide julgeolekunõunik Merle Maigre. Ta meenutas aega, kui igasuviselt põlesid Ukrainas laskemoonalaod. „Süüdistati sabotaaži ja põlengut, aga muu hulgas usun, et kui palju on Ukrainas enne suure sõja algust põlenud, mängib rolli laskemoonapuuduses.“