Tutvustati Estonia laevavraki värske uuringu esmaseid tulemusi

Antud uuring viidi läbi 7. juunist 16. juunini. Uuringu tulemusi kannab ette uuringute juht kapten Rene Arikas, kes on Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja.

Vraki uurimisega alustati algselt 2021. aasta suvel, peale seda, kui Rootsi ajakirjanik Henrik Evertsson 2020. aasta sügisel dokumentaalfilmis paljastas, et laevakeres on suured augud. Aukude tekkepõhjust on seetõttu soovitud edasi uurida.