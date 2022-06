JÄRELVAADATAV | Interneti Päev 2022: Kas vaenuliku mõjutustegevuse vastu on vaktsiini?

Kuidas sünnib infopraktikute teadmine (ning seejärel siis ka meie) sellest, mis Venemaa sõjas Ukraina vastu tegelikult igapäevaselt toimub? Kui palju jääb seda tööd tehes silma erinevate poolte mõjutustegevus ning kas töö käigus on tekkinud mingeid üldistusi, mille varal valeinfot hõlpsalt ära tunda? Kuidas informatsiooni läbi töötada ja mida teha selleks, et mitte ise vaenuliku mõjutustegevuse ohvriks langeda? Ning kui palju nad teadvustavad, et oma infovooga mõjutavad viisil või teisel ka paratamatult oma lugejaid? Ehk infopraktikud infoleidmise missioonil - mis tegelikult toimub?