JÄRELVAADATAV | Interneti Päev 2022: Näed, aga ei usu – miks Venemaal elav inimene end ise avatud internetist välja lülitas?

Kuigi Venemaa ähvardas end muu maailma internetist terviklikult välja lülitada, siis siiani seda juhtunud ei ole. Samas võib öelda, et Venemaal elav inimene lülitas end avatud internetist hoopis ise välja. Miks sealsed inimesed usuvad oma riigi propagandat nii palju rohkem, et kogu muu maailma (veel lahtiolevate) kanalite kaudu edastuvad uudised ja pildid mitte mingil moel laiemalt rahva teadvusesse ei jõua? Teisisõnu - mis toimub karu peas? Hea küll, kui vanemad inimesed vaatavad valdavalt telepilti, siis kuidas on noortega? Kas see on esimene kord kui propaganda jõud on suurem avatud internetist?