UKRAINA EUROOPASSE | „Kõlab suurelt, aga EL-i abist Ukrainale sõltub lähiajal juba maailma päästmine“

Tehtud on kõigis neis alades. Kui alustame, siis kõige tähtsam on relvaabi, mis aitab neil praeguse sõja võita. Me kõik töötame selle nimel, et Ukraina saaks sõja võita. EL-i Rahurahastust on läinud juba poolteist miljardit selleks, et hüvitada liikmesriikidele relvade saatmine Ukrainasse ja uus poole miljardiline pakett on juba töös.

Kui me nüüd vaataks täpsemalt. Kolm kuud Euroopa Liidu mõttes on ikkagi väga lühike aeg, kui me räägiksime tavaolukorrast. Mida on jõutud selle ajaga konkreetselt ära teha? Mõtlen just mitte toetavaid sõnumeid, vaid reaalset abi, et Ukraina vastu peaks, et nad suudaks riiki üleva hoida, et kasvõi sõja eest põgenenud inimesed saaksid peavarju Euroopa Liidus või ka Ukrainas endas?

Suur enamik ajast läheb praegu selle peale, et vaadata, kuidas me saame aidata Ukrainat nii palju kui võimalik ja rohkemgi veel. Kuidas saame Euroopa Liidu enda riike teha võimalikult tugevaks selle agressiooni vastu ja majanduslikult. Ja siis muidugi see, kuidas saame nõrgestada Venemaad. Suur enamik kõigist teemadest, mis käivad, mille üle arutelud käivad, siis suur enamik aega läheb ikkagi selle peale. Ja nii peabki olema.

Sul on väga hea pilt ees, mis Brüsselis toimub. Küsiks algatuseks niimoodi – selle kolme kuuga, mis sõda on kestnud, kui palju ajast Brüsselis kulutatakse kõigele, mis on otseselt või otsapidi Putini sõjaga, Ukraina abistamisega, kui palju aega jätkub üldse millekski muuks?

Kolme kuu eest alanud Putini režiimi sõjaline agressioon Ukraina vastu on pannud Euroopa Liidu astuma ja välja töötama täiesti enneolematuid samme. Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela räägib Delfi erisaates „Ukraina Euroopasse“, kuidas Brüsselis kulub suur osa ajast sellele, et koondada aina suuremaid summasid Ukraina riigi toimimas hoidmiseks, sõjapõgenikele, relvaabi tagamisele. Samal ajal valmistutakse tulevaseks riigi ülesehitamiseks, milleks on plaan konfiskeerida praegu Euroopas külmutatud Vene riigi, oligarhide ja kurjategijate varad. Kuid olukord nõuab veel enneolematumaid samme – EL avas Ukraina kaupadele tolli- ja tariifide vabalt oma ühisturu, mida pole kunagi varem ühelegi riigile tehtud. Selle taga on muuhulgas tõdemus, et Ukraina vili on vaja EL-i kaudu liikuma saada, sest sellest sõltub päris otseselt vaesema maailma päästmine. Saatejuht on Raimo Poom.

Kui lähme majandus- ja finantsabi poole, siis on selge, et Ukraina majandus on halvenenud seoses sellega, et on sõda. Mis me oleme EL-i poolt teinud, on puhtalt finantsabi, et aidata neil riiki toimimas hoida: et pensionid oleks makstud, elekter toimiks, oleks ühenduvused. Ja siin räägime, et nii EL-i eelarve, kui Euroopa pankade, finantsasutused on selle kolme kuuga andnud kolme kuuba Ukrainale üle nelja miljardi euro finantsabi toimetulemiseks.

Ja aasta lõpuks on Komisjon välja käinud, et see suureneb kuni üheksa miljardini. See on selleks, et nende eelarve saaks toimida ja nende riik saaks toimida.

Siis on väga oluline, et aitame neid ukrainlasi, kes on pidanud põgenema oma kodudest. Suurem osa neist on ikka veel Ukrainas, aga ka EL-i on tulnud juba üle 2kuuile miljoni inimese. Neile tehti esmakordselt otsus, et nad said kohe EL-i tulles saada ajutist kaitset, mis annab neile õiguse elamis- ja tööloale, lastele lasteaia ja koolikohad, meditsiinilise kaetuse. Et nad tunneksid, et neil on siin turvaline olla.

Samuti käib abi selle nimel, et need, kes on Moldovas või Ukrainas, kus on olukord nii palju raskem, kui EL-is, et seal ka oleks neil võimalused hakkama saada.

Siis on poliitiline toetus. See, et Euroopa Liidu liidrid on välja öelnud, et tahame, et Ukraina võidaks selle sõja, teeme selleks kõik, mis on võimalik ja see sama laienemisprotsess seal juures, see on tegelikult see, mida ukrainlased ootavad EL-ilt. Jah, nad muidugi ootavad raha- ja relvaabi, kuid ka poliitilist toetust.

Sinna juurde kogu see töö, mis me teeme Venemaa nõrgestamiseks sanktsioonidega ja muul moel poliitilisel tasemel.