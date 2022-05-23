ВИДЕО | "Ездил, езжу и буду ездить". Что думают таллиннцы о росте цен на топливо?

Напомним, что 18 мая в Эстонии топливо подорожало до рекордной отметки. Тогда крупнейшие в Эстонии автозаправочные станции подняли цены на бензин. 95-й бензин подорожал до 2,059 евро за литр, 98-й бензин — 2,109 евро за литр. Предыдущая рекордная цена в 2,049 евро за литр 95-го бензина была установлена в Эстонии 9 марта этого года. Цена 98-го бензина тогда составляла 2,099 евро за литр.