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23.05.2022, 15:25

ВИДЕО | "Ездил, езжу и буду ездить". Что думают таллиннцы о росте цен на топливо?

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Marina Begunkova marina.begunkova@ekspressmeedia.ee

Корреспонденты RusDelfi отправились к одной из заправок в Ласнамяэ, чтобы узнать у жителей Эстонии, заметили ли они повышение цен на топливо, стали ли меньше ездить на личном транспорте и пересели ли на общественный транспорт?

Напомним, что 18 мая в Эстонии топливо подорожало до рекордной отметки. Тогда крупнейшие в Эстонии автозаправочные станции подняли цены на бензин. 95-й бензин подорожал до 2,059 евро за литр, 98-й бензин — 2,109 евро за литр. Предыдущая рекордная цена в 2,049 евро за литр 95-го бензина была установлена в Эстонии 9 марта этого года. Цена 98-го бензина тогда составляла 2,099 евро за литр.

Сейчас цена стала немного меньше — автовладельцы могут заправиться 95-м за 1,999 за литр.

Подробности — в нашем видеоопросе.


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