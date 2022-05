VIDEO | Hanna Sepp: on vähetõenäoline, et koroonapass Eestis tagasi tuleb

Täna tutvustasid sotsiaalministeerium, terviseamet ja haigekassa 2022./2023. aastateks loodud COVIDi kava. Praeguse info järgi on COVIDi tõendid kasutusel kindlasti kuni järgmise aasta suveni, sest neid on tarvis reisimiseks. Sepp hindas vähetõenäoliseks, Eestis tõendit rakendama hakatakse, sest laialdane testimine ei ole enam kättesaadav.

Kava järgi on sügiseks kolm võimalikku stsenaariumit: kas tulemas on leebe, keskmine või raske laine. Kõige raskema stsenaariumi puhul on välja toodud, et võib tekkida olukord, kus uued COVIDi tüved ei allu praegustele vaktsiinidele.