VIDEO | Kaimo Kuusk: kutsun üles eestlasi mitte Moldovasse tükkima

Kuusk märkis, et ukrainlased kindlasti ei lepi sellega, et Ukraina Euroopa Liidu kandidaatriigi staatust kevadel-suvel ei saa. "Töö selle kallal jätkub, meie seal hulgas. Ukraina ikkagi peaks saama kandidaatriigi staatuse. Nad on selle kuhjaga ära teeninud," ütles Kuusk. Kas selle osas õnnestub Euroopa Liidu suuremaid liitlasi ka veenda? Kuusk kinnitas üle, et enne kui ei ole lõplikku otsust, siis töö selle kallal ei peatu, et Ukraina kandidaatriigi staatuse saaks.

Kuusk kommenteeris ka 9. mai võimalikke sündmusi Ukrainas ja Kiievis ning ütles, et ukrainlased on öelnud, et tähistavad II maailmasõja lõppu 8. mail koos Euroopa liitlastega.

Puhkuste aeg on tulemas ja mõned julgemad sooviks ehk ka Ukrainat külastada – kas ikka tasub? Kuusk ütles, et reisisoovitust veel ei annaks. "Kõik eestlased, kes soovivad Ukrainat abistada, suur aitäh teile, kindlasti jätkake, aga abi andmise koha pealt jälgige julgeolekuolukorda, ohutust. Päris puhkusekoht Ukraina kahjuks veel ei ole," märkis Kuusk.

Kuusk märkis ka, et Ukraina sõnumeid sellest, et Moldova on risk, tasub tõsiselt võtta. "Kärsitu Moskva tahaks ju midagi näidata, kasvõi mäsu Moldovas. Ma kutsun üles eestlasi mitte Moldovasse tükkima," ütles Kuusk.