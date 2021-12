ARVAMUS | Ilutulestik – ühtede hetkeline rõõm teiste kannatuste hinnaga

Valgussõu teed on tänavu otsustanud näiteks minna Viljandi linn, kus see on tõstatanud hulgaliselt küsimusi ja esile toonud põneva variatiivsuse emotsioonidest. Osa inimesi on pettunud ning käivitavad kogu ettevõtlikkuse endas, et uus aasta ikka tuleks (loe: et ilutulestik ära ei jääks). Ilutulestikuettevõtte juht kasutas väljendit kaduv kunst, kirjeldamaks ilutulestiku ärajätmise dramaatikat. Tõsi ta on, et ilutulestikku on taevasse enda ja teiste inimeste rõõmuks lennutatud juba sajandeid. Tõsi on ka see, et mida rohkem on raha, seda vingemalt seda taevasse saab lennutada ja rõõmu teha. Mis hinnaga see rõõm tuleb ja kas me sellist rõõmu tahamegi?



Sageli inimesed ei mõtle ega analüüsi, mida ilutulestik endaga kaasa toob neile, kel pole erinevatel põhjustel võimalik seda nautida ning kellele see ühtede hetkeline rõõm hoopis lühi- või pikemaajalisi kannatusi põhjustab. Kas sellisel juhul on aus tulihingeliselt nõuda ilutulestiku korraldamist?