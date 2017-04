IRLi praegune esimees Margus Tsahkna ütles pärast tänast volikogu, et kuna tema eesmärgid ei täitunud, siis ta uuesti esimeheks ei kandideeri.

Volikogul võeti küll vastu otsuseid, mis erakonna põhikirja peaksid mingil määral muutma, kuid need ei olnud nii põhjapanevad nagu Tsahkna lootis.

"Tuletan meelde, et ükski nendest muudatustest, mida täna arutati ja mida volikogu ka toetas, mitte ükski nendest ei jõustu nüüd selleks järgmiseks suurkoguks," lisas Tsahkna.

Seda, kes võiks saada järgmiseks esimeheks, ei hakanud Tsahkna pakkuma.

Kaitseminister Tsahkna kritiseeris küll teravalt hiljutisi Keskerakonna eurosaadiku Yana Toomi väljaütlemisi Eesti Süüria-poliitika suhtes ja viitab, et see paneb koalitsiooni keerulisse olukorda. "On selge, et see koalitsioon, kus me oleme koos Keskerakonnaga, mille mõned liikmed, näiteks Yana Toom väga selgelt räägib Eesti huvide vastast juttu - mul on väga piinlik sõna otseses mõttes,"ütles Tsahkna. "Need ja sellised väljaütlemised kindlasti muudavad seda pilti segasemaks. Kuid peaministriga on meil täiesti selge kokkulepe, et Eesti välispoliitika ei muutu," ütles Tsahkna.

Allikas: Delfi TV